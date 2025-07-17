Росіяни намагалися зірвати виступ Зарівної на Радбезі ООН, - Тime

Росіяни намагалися заблокувати виступ радниці керівника Офісу Президента, операційної директорки Bring Kids Back UA Дарії Зарівної на засіданні Ради безпеки ООН у грудні 2024 року. Тоді Зарівна на прикладі викраденої вихованиці Херсонського дитбудинку Маргарити Прокоренко продемонструвала, як Росія змінює імена українських дітей та прилаштовує їх у російські сім’ї. Про це пише Саймон Шустер у матеріалі "The Hidden War Over Ukraine’s Lost Children" для Тime.

Зокрема, російські делегати наполягали на тому, що Зарівна не має акредитації для виступу перед членами Радбезу ООН, але на тому, аби дати їй голос наполягла американська делегація.

“Але найбільше резонувала саме реакція Росії. «Херсонський дитячий будинок – лише один із багатьох випадків», – сказала Зарівна, перш ніж звернутися до росіян у кімнаті. «Ви знаєте, де саме наші діти», – сказала вона їм. Представник Москви, молодий дипломат на ім’я Роман Кашаєв, підвів погляд від свого столу, злегка посміхнувся і почав сміятися”, - написав Шустер.

Нагадаємо, виступаючи на Радбезі ООН Зарівна показала свідоцтво про народження Маргарити Прокопенко. Дівчинці було 10 місяців, коли її примусово депортували із Херсонського будинку дитини, незаконно удочерили, змінили ім'я на Марину Миронову і фальсифікували місце народження. Вивезенням Маргарити займалася дружина російського політичного діяча Сергія Миронова Інна Варламова.

“Коли ми зустрілися у березні, вона (Дар’я Зарівна. - Ред.) сказала, що її особливо непокоїть випадок Маргарити. Заяви прийомного батька дівчинки в Москві дали зрозуміти, що вона буде виховуватися в атмосфері ненависті до своєї батьківщини. «Якщо ми скоро не повернемо цих дітей, — сказала мені Зарівна, — російській системі вдасться налаштувати їх проти нас”, - зазначив Шустер.

“Залишається незрозумілим, як саме Маргарита опинилася під опікою Миронова в Москві. Але розслідування BBC у 2023 році виявило, що дружина політика Інна Варламова неодноразово їздила до Херсона, щоб побачити дівчинку перед її викраденням, зокрема в лікарню, де Маргарита лікувалася від бронхіту під час російської окупації міста, - пише TIME. - BBC отримала документи, які свідчать про те, що після прибуття до Росії дівчинці видали нове свідоцтво про народження, в якому її ім'я було вказано як Марина Миронова, на честь її прийомного батька в Москві. Миронов не заперечує, що взяв дівчинку до себе додому. У дописі в соціальних мережах він відреагував на репортаж BBC з характерною для нього їдкістю, назвавши його «черговою фальшивою істерією», створеною українськими спецслужбами та їхніми «кураторами» на Заході. «У них одна мета в усьому цьому», – написав він. «Грубо та особисто дискредитувати кожного, хто займає безкомпромісно патріотичну позицію». Звернувшись до TIME через свою речницю в Москві, Миронов відмовився від подальших коментарів. Він не відповів на конкретні запитання щодо Маргарити”.

Нагадаємо, на сьогоднішній день підтверджено близько 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення дітей з тимчасово окупованої території. Згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово всиновлені російськими сім’ями з окупованих Донецька та Луганська. Щонайменше 67 із них були змушені прийняти російське громадянство.

Загалом на ТОТ знаходяться близько 1,6 млн дітей, яких змушують проходити через “перевиховні” мілітаризовані табори.