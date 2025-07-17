Київ відправив ще 800 FPV-дронів на фронт

По 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ.

Безпілотники від Києва для 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ

Столиця передала ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України. Про це написав у своєму Telegram каналі мер Києва Віталій Кличко.

«Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн.