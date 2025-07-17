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Київ відправив ще 800 FPV-дронів на фронт

По 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ.

Київ відправив ще 800 FPV-дронів на фронт
Безпілотники від Києва для 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ

Столиця передала ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України. Про це написав у своєму Telegram каналі мер Києва Віталій Кличко.

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«Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. 
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