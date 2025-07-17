На Закарпатті невідомий підпалив церкву

Поліція Закарпатської області повідомила, що з’ясовує обставини підпалу храму.

“16 липня близько 22-ї вечора до поліції надійшло повідомлення про загоряння церкви у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла невстановлена особа. Ця особа підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою зробила напис провокативного характеру. Уточнюється, що напис був спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 ККУ. Поліція та СБУ проводять заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Директор Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук повідомив Суспільному, що йдеться про місцеву греко-католицьку церкву. Парафіянами храму є як українці, так і представники угорської спільноти Закарпаття.

В свою чергу Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що це чергова спроба дестабілізації ситуації у прикордонному регіоні. Як він додав, угорські ЗМІ поширюють інформацію, що провокативний напис був спрямований проти угорської громади.