Чого чекати від нового уряду Свириденко?

Депутати говорили, що вірять «в жіночу силу» очільниці уряду, а сама прем’єрка пообіцяла справдити ці надії.

Президент Зеленський не тільки представив Свириденко депутатам, а й поставив конкретні завдання для оновленого Кабміну.

17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду на чолі з другою в історії незалежної України жінкою-прем’єром — Юлією Свириденко.

Фото: ОПУ

Настанови від Зеленського

Після відставки уряду Дениса Шмигаля 16 липня президент Володимир Зеленський зібрав депутатів на засідання фракції «Слуга народу». Де представив кандидатку на посаду нового прем'єра — першу віцепрем’єрку, очільницю Мінекономіки Юлію Свириденко. Та список оновленого уряду.

Наступного дня зранку, відповідно до законодавчої процедури, парламентські комітети рекомендували Раді схвалити подання президента.

Засідання парламенту розпочалося зі звернення президента Зеленського до депутатів.

Глава держави окреслив пріоритети нового уряду:

— збільшити частку української зброї в ЗСУ до 50% за пів року (зараз — 40%);

— провести аудит всіх угод і меморандумів у сфері оборони, забезпечити їх повну реалізацію. Згодом будуть нові оборонні угоди зі США.

«Україна повинна стати топовим глобальним донором безпеки та виробником зброї», — закликав президент.

Фото: Lb.ua Зеленський виголошує промову під час засідання 17 липня 2025 року.

З-поміж економічних завдань:

— максимальна дерегуляція: ліквідація дублюючих держустанов, бюрократії;

— жорсткіше покарання за корупцію і зловживання;

— оновлення підходів до соціальної політики: «індексація пенсій і соцвиплат, навіть в умовах війни».

«Україна має залізний фінансовий запас і здатна реалізовувати самостійну політику», — запевнив президент.

Також уряд має гарантувати ЗСУ усе необхідне для оборони. Та посилити дипломатичний фронт для завершення війни на умовах справедливого миру.

Що пообіцяла Свириденко?

Свириденко також виступила з подяками воїнам ЗСУ, громадянам, які працюють для перемоги, і всім, «хто робить можливим, щоб Україна була». Подякувала президенту за довіру та попередній команді уряду, а також озвучила основні пріоритети в роботі на найближчий час.

Оборона — пріоритет №1:

— на перші 6 місяців — забезпечення армії та збільшення виробництва української зброї;

— курс на підвищення технологічності ЗСУ;

— курс на «власну оборонну економіку» та ресурси для нарощення виробництва.

Підтримка бізнесу — пріоритет №2:

— місія нового уряду — підтримка українського виробника, створення нових якісних робочих місць;

— продовження дерегуляції;

— зупинення тиску на бізнес, мораторій на перевірки бізнесу, що вже узгоджено з президентом;

— збереження й масштабування успішних програм підтримки українського виробництва та експорту.

Фото: LB.ua

Аудит, скорочення, оптимізація держвлади — пріоритет №3:

— оптимізація державного апарату;

— повний аудит державних видатків;

— скорочення неефективних витрат.

Євроінтеграція та безпека — пріоритет №4:

— Україна продовжить інтеграцію в ЄС та НАТО;

— посилить роботу по всіх кластерних напрямках переговорів з ЄС.

Очікування депутатів від «жіночої сили»

За процедурою, перед призначенням прем’єрки слово взяли народні депутати від фракцій та груп.

Фото: LB.ua

Тарас Батенко від групи «За майбутнє» заявив про підтримку Свириденко та віру в її «жіночу силу», що дасть новий імпульс в роботі Кабміну.

Так само Свириденко підтримали нардепи від групи «Довіра» та двох уламків забороненої проросійської ОПЗЖ.

Ярослав Железняк («Голос») натомість назвав всі обіцянки нового уряду профанацією, бо «все це вже було». Але «щось заважало» все це втілити цим же урядовцям за останні майже шість років роботи.

Сергій Власенко («Батьківщина») повідомив, що фракція Юлії Тимошенко не буде голосувати за уряд нової Юлії. Бо не бере відповідальність за кадрові рішення. «Але підтримає все, що буде для України» у подальшій роботі нового Кабміну.

Голова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав Свириденко «працювати з чистого листа, як ми і домовилися».

Врешті за призначення Свириденко проголосували 262 депутати (лише 201 з 211 присутніх «Слуг народу», решта — депи колишньої ОПЗЖ, «Довіра», «За майбутнє»).

Після цього нардепи взяли паузу, щоб провести формальні засідання комітетів та рекомендувати затвердити весь склад нового Кабінету міністрів.

Новий уряд: укрупнення міністерств, переміщення з посад

Юлія Свириденко вже у статусі прем’єрки представила свою команду:

Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації (у новому уряді отримав підвищення до першого віцепрем'єра);

Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (зберіг свої позиції в новому уряді);

Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримав підвищення — у попередньому складі він був заступником Юлії Свириденко);

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту (залишився на посаді);

Герман Галущенко — міністр юстиції (досі очолював Міненергетики);

Світлана Гринчук — міністр енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів);

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України (був першим заступником міністра фінансів);

Наталія Калмикова — міністр ветеранів України (залишилася);

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ (перепризначили);

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки (перепризначили);

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я (перепризначили);

Сергій Марченко — міністром фінансів (перепризначили);

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства (підвищення, він був першим заступником міністра економіки).

Не визначилися лише з очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Микола Точицький, зі слів нардепки Євгенії Кравчук («Слуга народу»), буде призначений постійним представником в Раді Європи. А з міністерства виокремлять агенцію інформполітики, що буде підпорядкована Мінкульту. «Нового міністра ще шукаємо», — сказала вона LB.ua.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, виступаючи з трибуни, прямо сказав, що це — не новий уряд. «Під час війни робити сюрпризи — це неправильна стратегія», — вважає Арахамія.

Софія Федина («Європейська солідарність») нагадала урядовцям, що їхні попередники ігнорували Раду та не з’являлися на засідання комітетів. «Можливо, вам це вдасться виправити», — сказала нардепка.

Після чого 253 нардепи («Слуги», групи колишньої ОПЗЖ, «Довіра», «За майбутнє») «пакетним» голосуванням затвердили склад уряду.

Окремо Рада схвалила подання президента на призначення міністром оборони та статегпрома Дениса Шмигаля — 267 «за», та закордонних справ — Андрія Сибігу (рекордні 271 «за» з-поміж усіх кадрових голосувань за новий уряд).

Глава МЗС пообіцяв, що до кінця року будуть відкриті нові посольства та 10 консульств для захисту українських громадян, враховуючи виклики війни. А колишній прем`єр та новий очільник Міноборони Шмигаль окреслив три пріоритети для МО: «Люди, зброя, система».