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​Свириденко анонсувала запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Прем'єр-міністерка наголосила, що бачить своєю місією підтримку українського виробника. 

​Свириденко анонсувала запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу.

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Про це вона сказала у Верховній Раді перед призначенням на посаду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, ми вже говорили про це з президентом... Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу", - сказала Свириденко. 

Вона зазначила, що "будуть збережені і масштабовані найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника".

Свириденко наголосила, що і надалі бачить своєю місією підтримку українського виробника. Також вона заявила про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження механізмів підтримки.

  • Мораторій на перевірки бізнесу - це тимчасове обмеження чи заборона перевірок підприємств державними органами. Зазвичай, він запроваджується для підтримки бізнесу під час економічних криз або інших надзвичайних ситуацій. 
  • 6 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію податкових перевірок бізнесу. 
  • У червні 2025 року Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.
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