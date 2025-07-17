​Свириденко анонсувала запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу.
Про це вона сказала у Верховній Раді перед призначенням на посаду, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зокрема, ми вже говорили про це з президентом... Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що "будуть збережені і масштабовані найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника".
Свириденко наголосила, що і надалі бачить своєю місією підтримку українського виробника. Також вона заявила про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження механізмів підтримки.
- Мораторій на перевірки бізнесу - це тимчасове обмеження чи заборона перевірок підприємств державними органами. Зазвичай, він запроваджується для підтримки бізнесу під час економічних криз або інших надзвичайних ситуацій.
- 6 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію податкових перевірок бізнесу.
- У червні 2025 року Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.