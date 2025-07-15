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Мінфін повідомив, що у першому півріччі в повному обсязі профінансував соцвиплати

Зокрема 113,5 млрд грн витрачено на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Мінфін повідомив, що у першому півріччі в повному обсязі профінансував соцвиплати

Міністерство фінансів повідомило, що у першому півріччі цього року на соцвиплати спрямовано 191,5 млрд гривень.

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Відомство зазначає, що вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі.

Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.

Зокрема:

  • 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
  • 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
  • 2,2 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
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