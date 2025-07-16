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Рада підтримала за основу зміни до держбюджету на цей рік, зокрема додаткові 412,4 млрд грн на оборону

Також законопроєкт передбачає, що 10% з податку на прибуток Києва йтиме до резервного фонду держбюджету.

Рада підтримала за основу зміни до держбюджету на цей рік, зокрема додаткові 412,4 млрд грн на оборону
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада підтримала за основу зміни до бюджету на цей рік (законопроєкт 13439-3). 

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Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт у першому читанні отримав 257 голосів.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає додаткові 412,4 млрд грн на оборону, а також направляти 10% (приблизно 8 млрд грн) з податку на прибуток Києва до резервного фонду держбюджету.

Учора міський голова Віталій Кличко опублікував заяву з критикою рішення переспрямувати ці кошти з міського бюджету. Він вважає, що ці гроші киян "на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим захисникам, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їх родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні витрати" хочуть забрати з політичною метою, аби потім сказати, що він як очільник столиці не впорався. 

Нагадаємо, у кінці червня уряд подав до Ради зміни до бюджету: ще понад 412 млрд на оборону, зокрема гроші з гральних ліцензій – на придбання техніки. Також уряд пропонує передати кошти для оплати харчування школярів початкових класів в усіх областях.
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