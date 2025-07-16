Російські війська атакували населені пункти Херсонської області - горіли приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На одному з напрямків ворог скинув вибухівку з дрона на пшеничне поле - вогонь охопив близько 2 гектарів. Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становила майже 11 га.
За одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території. Найбільші площі вигоріли:
- на Харківщині — 139,8 га,
- Миколаївщині — 99,65 га,
- Одещині — 36,6 га.
Вогнеборці працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, ризикуючи власним життям.