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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на пшеничне поле, сталася пожежа

Загалом рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на пшеничне поле, сталася пожежа
Фото: ДСНС

Російські війська атакували населені пункти Херсонської області - горіли приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

На одному з напрямків ворог скинув вибухівку з дрона на пшеничне поле - вогонь охопив близько 2 гектарів. Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становила майже 11 га.

За одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території. Найбільші площі вигоріли:

  •  на Харківщині — 139,8 га,
  •  Миколаївщині — 99,65 га,
  •  Одещині — 36,6 га.

Вогнеборці працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, ризикуючи власним життям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
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