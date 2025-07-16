Загалом рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах.

Російські війська атакували населені пункти Херсонської області - горіли приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На одному з напрямків ворог скинув вибухівку з дрона на пшеничне поле - вогонь охопив близько 2 гектарів. Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становила майже 11 га.

За одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території. Найбільші площі вигоріли:

на Харківщині — 139,8 га,

Миколаївщині — 99,65 га,

Одещині — 36,6 га.

Вогнеборці працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, ризикуючи власним життям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС