У Вінниці внаслідок атаки ворога є поранені. Росіяни поцілили по промисловості (доповнено)

Російська армія вночі атакувала Вінницьку область включно з облцентром. Станом на 8:45 відомо про вісьмох потерпілих, з них принаймні п'ятеро – з опіками, повідомили в ДСНС.

У двох людей опіки важкі, у решти – середні. Росіяни влучили по об'єктах промислової інфраструктури, внаслідок чого там спалахнули пожежі, розповіла перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація наслідків атаки

"Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють. Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері", – повідомила вона.

Один з будинків суттєво пошкоджений.

Загалом область сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено.

Місцеве медіа "20 хвилин Вінниці" повідомило, що вибухи в обласному центрі лунали близько 3 ночі.