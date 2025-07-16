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У Вінниці внаслідок атаки ворога є поранені. Росіяни поцілили по промисловості (доповнено)

У п'ятьох людей – опіки. 

У Вінниці внаслідок атаки ворога є поранені. Росіяни поцілили по промисловості (доповнено)
Вінницька область 16 липня була атакована ворогом
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська армія вночі атакувала Вінницьку область включно з облцентром. Станом на 8:45 відомо про вісьмох потерпілих, з них принаймні п'ятеро – з опіками, повідомили в ДСНС.

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У двох людей опіки важкі, у решти – середні. Росіяни влучили по об'єктах промислової інфраструктури, внаслідок чого там спалахнули пожежі, розповіла перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. 

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Ліквідація наслідків атаки

"Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому – рятувальники ще над цим працюють. Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері", – повідомила вона.

Один з будинків суттєво пошкоджений.

Загалом область сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено.

Місцеве медіа "20 хвилин Вінниці" повідомило, що вибухи в обласному центрі лунали близько 3 ночі.

  • Атаку на промисловість росіяни вночі провели і в Кривому Розі. У місті – значні знеструмлення, але, за даними місцевої влади, завдяки тому, що працівники були в укриттях, минулося без потерпілих. Однак внаслідок атаки поранено 17-річного юнака. 
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