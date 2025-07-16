"Буханка" злетіла в повітря: ГУР знищило екіпаж операторів безпілотника "Скат 350М" у Токмаку

Вранці 16 липня на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452 російських окупантів.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Всередині “буханки” перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА “Скат 350М”.

Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили, знищено.