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"Буханка" злетіла в повітря: ГУР знищило екіпаж операторів безпілотника "Скат 350М" у Токмаку

Цей ворожий безпілотник загарбники використовували коригування артилерійського вогню. 

"Буханка" злетіла в повітря: ГУР знищило екіпаж операторів безпілотника "Скат 350М" у Токмаку
Фото: СКАТ 350М

Вранці 16 липня на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452 російських окупантів.

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Про це повідомило Головне управління розвідки. 

Всередині “буханки” перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА “Скат 350М”. 

Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", - йдеться в повідомленні.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили, знищено.
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