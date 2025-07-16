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Зеленський про нічні обстріли: однією з мішеней була енергетична інфраструктура

Президент зазначив, що для ефективної протидії російському терору Україні потрібне системне посилення захисту.

Зеленський про нічні обстріли: однією з мішеней була енергетична інфраструктура
Фото: ДСНС

Вранці 16 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина. 

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Президент зазначив, що однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога.

“Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь”, – зазначив глава держави.
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