Шмигаль роздав своїм заступникам завдання: "Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно"

Він провів першу нараду на посаді міністра оборони.

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", – написав він у телеграмі.

Міністр зазначив, що перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності.

"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", – наголосив він.