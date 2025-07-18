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Шмигаль роздав своїм заступникам завдання: "Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно"

Він провів першу нараду на посаді міністра оборони. 

Шмигаль роздав своїм заступникам завдання: "Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно"
Новий міністр оборони Денис Шмигаль із заступниками
Фото: Міноборони

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками. 

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"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку", – написав він у телеграмі. 

Міністр зазначив, що перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. 

"Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", – наголосив він. 

  • Верховна Рада на засіданні 16 липня відправила Дениса Шмигаля у відставку із посади прем'єр-міністра. Напередодні він написав відповідну заяву.
  • Ще минулого місяця президент Володимир Зеленський, коментуючи можливе звільнення прем'єра, сказав шеф-редакторці LB, що якби він мав такий намір, то спершу повідомив би Шмигалю, а не журналістам. І додав, що такої розмови він з ним не проводив.
  • Втім, уже 13 липня президент повідомив, що провів з Денисом Шмигалем нараду, а 14 – що запропонував очолити уряд віцепрем'єрці Юлії Свириденко. Хоча кандидатуру голови уряду має обирати коаліція, після чого президент вносить її до Верховної ради.
  • Шмигалю президент запропонував стати міністром оборони, і вчора, 17 липня, Верховна Рада підтримала його кандидатуру. 
  • Люди, зброя і системи – це три пріоритети, сказав кандидат перед голосуванням. Він намагатиметься виконати завдання президента і довести частку української зброї на фронті до 50 %.
  • Шмигаль керуватиме міністерством оборони, об'єднаним з Мінстратегпромом. 
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