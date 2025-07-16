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У Дніпропетровській області затримали підозрюваного в розсилці погроз підірвати школи в Чехії і Словаччині

Спецоперацію з викриття зловмисника провели поліцейські України, Словаччини та Чехії. 

У Дніпропетровській області затримали підозрюваного в розсилці погроз підірвати школи в Чехії і Словаччині
Затримання підозрюваного в Дніпрі
Фото: Поліція Словаччини в Facebook

Правоохоронці трьох країни викрили громадянина України, який розсилав погрози підірвати "сотні" чеських і словацьких шкіл, пише The Guardian. Чоловіка затримали в Дніпропетровській області.

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Розслідування спільно з поліцією України вели правоохоронції Чехії та Словаччини. Погрози школам чоловік надсилав починаючи з вересня 2024.

Такі електронні листи отримала велика кількість навчальних закладів. За даними чеського iDnes.cz, йдеться про сотні шкіл. 

Словацькі правоохоронці повідомили, що, окрім оселі затриманого, слідчі дії проводять ще в кількох приміщеннях у Дніпрі. 
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