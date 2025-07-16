У Дніпропетровській області затримали підозрюваного в розсилці погроз підірвати школи в Чехії і Словаччині

Спецоперацію з викриття зловмисника провели поліцейські України, Словаччини та Чехії.

Фото: Поліція Словаччини в Facebook

Затримання підозрюваного в Дніпрі

Правоохоронці трьох країни викрили громадянина України, який розсилав погрози підірвати "сотні" чеських і словацьких шкіл, пише The Guardian. Чоловіка затримали в Дніпропетровській області.

Розслідування спільно з поліцією України вели правоохоронції Чехії та Словаччини. Погрози школам чоловік надсилав починаючи з вересня 2024.

Такі електронні листи отримала велика кількість навчальних закладів. За даними чеського iDnes.cz, йдеться про сотні шкіл.

Словацькі правоохоронці повідомили, що, окрім оселі затриманого, слідчі дії проводять ще в кількох приміщеннях у Дніпрі.