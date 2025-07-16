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У Хабарівському краї Росії розбився вертоліт Мі-8, екіпаж не вижив

За даними росЗМІ, вертоліт повертався в Магадан після ремонту. 

У Хабарівському краї Росії розбився вертоліт Мі-8, екіпаж не вижив
Ілюстративне фото

У Хабарівському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Взлет" 14 липня зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану. На його борту знаходилося п'ять осіб: три члени екіпажу та два техніка. 

Зазначається, що вертоліт повертався в Магадан після ремонту. 

Вертоліт шукали дві доби. 16 липня в районі мису Гадикан були виявлені його уламки зі слідами пожежі приблизно за 122 кілометри від Охотська, повідомила транспортна прокуратура. 

Відомство порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна.

Як повідомлялося, 1 липня в Нижньогородській області Росії впав літак - винищувач Су-34. Екіпаж устиг катапультуватися.
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