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BBC: тисячі афганців переїхали до Великої Британії за секретною схемою

У лютому 2022 року було оприлюднено особисті дані майже 19 000 осіб, які подали заявки на переїзд до Cполученого Королівства після захоплення влади в Афганістані талібами.

BBC: тисячі афганців переїхали до Великої Британії за секретною схемою
Фото: EPA/UPG

Тисячі афганців переїхали до Великої Британії за секретною схемою, створеною після того, як британський чиновник ненавмисно злив їхні дані.

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Про це повідомляє BBC.

У лютому 2022 року було оприлюднено особисті дані майже 19 000 осіб, які подали заявки на переїзд до Cполученого Королівства після захоплення влади в Афганістані талібами.

Попередній уряд дізнався про витік інформації у серпні 2023 року, коли деякі деталі з'явилися у Facebook. Дев'ять місяців потому було створено нову схему переселення для жертв витоку інформації. Наразі до Великої Британії прибуло 4500 афганців.

Але факт витоку інформації та переселення тримався в таємниці після того, як уряд отримав строгу судову заборону на оприлюднення.

Деталі серйозного витоку даних, реакції на нього та кількість афганців, яким було надано право проживати у Великій Британії, стали відомі лише у вівторок після того, як суддя Високого суду постановив скасувати заборону.

Витік інформації містив імена, контактні дані та деяку інформацію про родини людей, які потенційно перебувають під загрозою з боку Талібану.

Даунінг-стріт не підтвердила, чи було застосовано дисциплінарне стягнення до посадовця, відповідального за витік інформації.

Уряд також повідомив:

  • міністерство оборони вважає, що 600 афганських солдатів, про яких йдеться у витоку інформації, а також 1800 членів їхніх сімей, все ще перебувають в Афганістані;
  • схему закривають, але пропозиції щодо переселення, які вже були зроблені тим, хто залишається в Афганістані, будуть виконані;
  • секретна схема, офіційно названа «Шлях переселення афганців», коштувала вже 400 мільйонів фунтів стерлінгів і, як очікується, коштуватиме ще від 400 до 450 мільйонів фунтів стерлінгів;
  • витік інформації було помилково скоєно неназваним посадовцем Міністерства оборони.

Людей, чиї дані були оприлюднені, повідомили про це лише вчора.
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