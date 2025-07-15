Олександр Усик презентував у Лондоні відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

На Трафальгарській площі в Лондоні боксер Олександр Усик відкрив відтворену мозаїку "Боривітер" художниці-шістдесятниці Алли Горської.

Про це повідомляє Суспільне Культура з посиланням на пресреліз події.

Проєкт на Трафальгарській площі підтримав англійський підприємець сер Річард Бренсон, який відкрив мозаїку разом з Олександром Усиком. Також на відкриття були присутні заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій Джастін Саймонс і голова парламентської групи у справах України Алекс Собел.

"Народ України захищає значно більше, ніж власний суверенітет і національну ідентичність. Його боротьба — це також захист демократії, свободи та верховенства права. Важливо визнавати ту постійну жертву, яку приносять українці, та підтримувати їх у відновленні своєї культури, домівок і життя", - зауважив Бренсон.

Під час події тривав збір коштів на відновлення домівок для 64 українських сімей, які втратили житло через російсько-українську війну.

Лондон став першою європейською столицею, де презентували відтворену до найменших деталей мозаїку.

Оригінальне панно у 1967 році створила група художників на чолі з Аллою Горською у Маріуполі. У липні 2022-го мозаїку суттєво пошкодили російські окупанти.