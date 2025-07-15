У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаКультура

Олександр Усик презентував у Лондоні відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

Мозаїку презентували на Трафальгарській площі.

Олександр Усик презентував у Лондоні відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"
Відкриття мозаїки "Боривітер" у Лондоні.
Фото: Пресреліз

На Трафальгарській площі в Лондоні боксер Олександр Усик відкрив відтворену мозаїку "Боривітер" художниці-шістдесятниці Алли Горської.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомляє Суспільне Культура з посиланням на пресреліз події.

Проєкт на Трафальгарській площі підтримав англійський підприємець сер Річард Бренсон, який відкрив мозаїку разом з Олександром Усиком. Також на відкриття були присутні заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій Джастін Саймонс і голова парламентської групи у справах України Алекс Собел.

"Народ України захищає значно більше, ніж власний суверенітет і національну ідентичність. Його боротьба — це також захист демократії, свободи та верховенства права. Важливо визнавати ту постійну жертву, яку приносять українці, та підтримувати їх у відновленні своєї культури, домівок і життя", - зауважив Бренсон.

Під час події тривав збір коштів на відновлення домівок для 64 українських сімей, які втратили житло через російсько-українську війну.

Лондон став першою європейською столицею, де презентували відтворену до найменших деталей мозаїку. 

Оригінальне панно у 1967 році створила група художників на чолі з Аллою Горською у Маріуполі. У липні 2022-го мозаїку суттєво пошкодили російські окупанти.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies