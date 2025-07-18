Британія вводить санкції проти підрозділів російського ГРУ за бомбардування Маріупольського театру і кібероперації в Європі

Санкції введено проти 3 підрозділів ГРУ та 18 офіцерів військової розвідки, відповідальних за дестабілізацію ситуації за наказом Путіна.

Уряд Британії запроваджує нові санкції проти військових розвідників РФ за проведення тривалої кампанії кіберактивності протягом багатьох років, зокрема у Великій Британії.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

"Великобританія викрила та ввела санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів військової розвідки, відповідальних за дестабілізацію ситуації за наказом Путіна. Підрозділи ГРУ викрито за їхню участь у бомбардуванні Маріупольського театру, нападі на Юлію Скрипаль та кіберопераціях на підтримку незаконної війни Путіна в Україні", – ідеться у повідомленні.

Санкції спрямовані проти трьох підрозділів російського агентства військової розвідки (ГРУ) та 18 офіцерів військової розвідки, які відповідальні за проведення тривалої кіберкампанії проти Великої Британії та інших країн.

У британському уряді додають, що завданням ГРУ є створення хаосу, розбрату, заворушень в Україні та по всьому світу з руйнівними наслідками.

Санкції також спрямовані проти офіцерів військової розвідки ГРУ, які були причетні до атаки на пристрої Юлії Скрипаль за допомогою шкідливого програмного забезпечення X-Agent.

"У Великій Британії Росія націлювалася на засоби масової інформації, постачальників телекомунікаційних послуг, політичні та демократичні інститути, а також енергетичну інфраструктуру. Великобританія та наші міжнародні союзники стежать за Росією та протидіють її атакам як публічно, так і за лаштунками", – ідеться у повідомленні.