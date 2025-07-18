У Німеччині заарештували лівійця за підозрою у воєнних злочинах

Прокурори МКС звинувачують високопосадовця в'язниці "Мітіга" Аль-Хішрі у вбивствах, тортурах та зґвалтуваннях з лютого 2015 року до початку 2020 року.

Німецька влада заарештувала лівійця, якого підозрюють у воєнних злочинах. Зазначається, що він був високопосадовцем в'язниці, де ув'язнених регулярно катували, а іноді й сексуально домагалися.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного кримінального суду, пише Reuters.

Халеда Мохамеда Алі Аль-Хішрі заарештували у середу. У МКС заявили, що він залишатиметься під вартою в Німеччині до завершення національного розгляду.

Прокурори МКС звинувачують Аль-Хішрі у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, зокрема вбивствах, тортурах та зґвалтуваннях, з лютого 2015 року до початку 2020 року. Протягом цього періоду він нібито був одним із найвищих посадовців у в'язниці "Мітіга".

За даними обвинувачення, в'язниця Мітіга була найбільшим місцем утримання під вартою на заході Лівії, де тисячі бранців х утримувалися в тісних камерах без елементарної гігієни та систематично піддавалися жорстоким допитам і тортурам.

Чоловіки та жінки, які утримувалися там, також стикалися з сексуальним насильством, зокрема зґвалтуванням.

Критичний час для МКС

Прокурор та чотири судді МКС зіткнулися з санкціями США у відповідь на ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності в конфлікті у Смузі Гази. Кілька європейських країн-членів МКС, включно з Німеччиною, також критикували ордер на арешт Нетаньягу.

У січні Італія заарештувала ще одного підозрюваного в лівійському розслідуванні МКС, Осаму Ельмасрі Нджіма, але відпустила його назад до Тріполі, заявивши, що ордер на арешт містив помилки та неточності.

Нджіма також звинуватили у злочинах, скоєних проти ув'язнених у в'язниці Мітіга. Його звільнення викликало обурення серед італійських опозиційних партій та ініціювало судове розслідування щодо прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні та кількох інших членів уряду.

Суд розслідує звинувачення у тяжких злочинах, скоєних у Лівії з часів громадянської війни в країні 2011 року, після направлення Ради Безпеки ООН.