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Зеленський і Макрон провели годинну розмову: про постачання ракет ППО і підготовку українських пілотів

Франція готова прийняти на навчання додаткових українських льотчиків. 

Зеленський і Макрон провели годинну розмову: про постачання ракет ППО і підготовку українських пілотів
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення змістовної, годинної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили ситуацію на передовій та термінові оборонні потреби України.

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Серед іншого йшлося про постачання ракет для SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Обговорили й роботу в форматі коаліції охочих і реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. 

"Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – сказав Зеленський.

Президент України окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для французьких літаків Mirage: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. 

Президент подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. 

  • Франція займає одну з лідерських позицій у питанні підтримки України: не лише військової, а і політичної. Париж разом із Берліном працюють над гарантіями безпеки в межах коаліції охочих.
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