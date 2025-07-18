Зеленський озвучив три завдання Умєрову на посаді секретаря РНБО

Одне з них – "більше динаміки" у виконанні домовленостей Росії і України, досягнутих у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський озвучив завдання для нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. З ним він обговорив роботу РНБО і Ставки Верховного головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній і дипломатичній сферах.

Умєров повинен продовжити роботу з партнерами стосовно зброї. Зокрема – повністю реалізувати кожну угоду з партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.

“Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України”, – сказав він.

Третє завдання для секретаря РНБО – активізувати трек перемовин.

“Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі”, – сказав він.

Як відомо, на стамбульських переговорах Україна запропонувала Росії пряму зустріч лідерів. Москва, втім, зі згодою не поспішає.

Згодом своє призначення прокоментував і сам Умєров. Він сказав, продовжить "контролювати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства" і що зосередиться на питаннях зброї, координації та контролю сектору безпеки і оборони, технологіях та інноваціях, переговорному треку. Він анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.

У питанні зброї Умєров обіцяв продовжувати координацію з партнерами, а інновацій – відновлення роботи технологічної ставки.

"Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі", – прокоментував він трек дипломатії.