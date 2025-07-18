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Зеленський озвучив три завдання Умєрову на посаді секретаря РНБО

Одне з них – "більше динаміки" у виконанні домовленостей Росії і України, досягнутих у Стамбулі. 

Зеленський озвучив три завдання Умєрову на посаді секретаря РНБО
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Президент Володимир Зеленський озвучив завдання для нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова. З ним він обговорив роботу РНБО і Ставки Верховного головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній і дипломатичній сферах.

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Умєров повинен продовжити роботу з партнерами стосовно зброї. Зокрема – повністю реалізувати кожну угоду з партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.

“Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України”, – сказав він.

Третє завдання для секретаря РНБО – активізувати трек перемовин. 

“Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі”, – сказав він.

Як відомо, на стамбульських переговорах Україна запропонувала Росії пряму зустріч лідерів. Москва, втім, зі згодою не поспішає. 

Згодом своє призначення прокоментував і сам Умєров. Він сказав, продовжить "контролювати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства" і що зосередиться на питаннях зброї, координації та контролю сектору безпеки і оборони, технологіях та інноваціях, переговорному треку. Він анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.

У питанні зброї Умєров обіцяв продовжувати координацію з партнерами, а інновацій – відновлення роботи технологічної ставки. 

"Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі", – прокоментував він трек дипломатії.

  • Рустем Умєров став секретарем РНБО сьогодні. Вчора його на посаді міністра оборони замінив Денис Шмигаль, а про підготовку відповідного подання президент повідомив ще за декілька днів до того. Анонсуючи призначення, Зеленський сказав, що Умєров посилить міжнародний трек.
  • За інформацією LB, прізвище на той момент ще очільника МО було серед тих, кого Київ запропонував США в якості посла. Але в підсумку на цю посаду обрали Ольгу Стефанішину – віцепрем'єрку з питань євроінтеграції. 
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