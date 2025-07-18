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CBS закриє популярну програму зі Стівеном Колбером, який критикував телеканал за виплату Трампу $16 млн

Компанія запевняє, що це “суто фінансове рішення”. Втім варто зауважити, що ведучий був відвертим критиком президента Трампа і нещодавно розкритикував рішення Paramount (материнська компанія CBS) врегулювати позов з Трампом на 16 мільйонів доларів.

CBS закриє популярну програму зі Стівеном Колбером, який критикував телеканал за виплату Трампу $16 млн
Стівен Колбер
Фото: скрін

Телекомпанія CBS закриє популярну програму “Вечірнє шоу зі Стівеном Колбером” у травні 2026 року. 

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Як зазначає компанія, це “суто фінансове рішення”. Завершення шоу “ніяким чином не пов’язане з виступом, змістом чи іншими справами, що відбуваються в Paramount [материнська компанія CBS]”.

“Ми пишаємося тим, що Стівен назвав CBS своїм домом. Його та цю передачу пам’ятатимуть у пантеоні великих, які прикрашали нічне телебачення”, – йдеться у заяві телеканалу.

Колбер повідомив новину глядачам під час запису в четвер, сказавши, що вчора ввечері дізнався, що наступний рік буде останнім сезоном шоу.

Колбер успадкував “Вечірнє шоу” від Девіда Леттермана у 2015 році. До цього він вів The Colbert Report на Comedy Central.

Ведучий був відвертим критиком президента Трампа і нещодавно розкритикував рішення Paramount виплатити Трампу 16 мільйонів доларів для врегулювання його позову через редагування інтерв'ю Камали Харріс у програмі CBS News «60 хвилин». Позов, який, як стверджувала компанія Paramount, був абсолютно безпідставним.

Водночас Paramount прагне завершити злиття зі Skydance Media на суму 8,4 мільярда доларів, що потребує схвалення Федеральної комісії зв'язку.
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