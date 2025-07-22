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Зеленський анонсував кілька етапів обміну полоненими

Вони відбудуться на виконання домовленостей другої зустрічі делегацій України та Росії в Стамбулі.

Зеленський анонсував кілька етапів обміну полоненими
Фото: пресслужба Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються, передає Офіс президента.

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“Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції”, – повідомив глава держави. 

Зеленський подякував українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу, Службі безпеки України, омбудсману, усім у команді Координаційного штабу, хто залучений. 

За його даними, протягом весни – літа цього року вдалося значно активізувати обміни. Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. 

“Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених. Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій”, – заявив президент. 

Нагадаємо, 4 липня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.
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