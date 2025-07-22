Головне за ніч та ранок вівторка, 22 липня: обстріл Одеси, удар по Краматорську, майже 180 боєзіткнень

У ніч на 22 липня російські війська у Краматорську Донецької області поцілили у житловий будинок та вбили дитину, хлопчика 2015 року народження.
За оновленими даними, поранені 8 людей.
Як повідомили у Краматорській міськраді, росіяни вночі з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК, завдали авіаудару по багатоповерхівці міста.
Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки та дитячий садок.
У ніч на 22 липня росіяни завдали удару по Одесі "шахедами".
Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Станом на 6 ранку, за попередніми даними, було відомо про одну постраждалу людину, розповіли в ДСНС. "Унаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин", – йдеться у повідомленні.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боїв, з них близько третини (57) – на Покровському напрямку.
На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення.
Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 044 250 солдатів.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
У Сумах росіяни обстріляли житловий район. Поранені троє людей.
Пошкоджено щонайменше 5 будинків.
Росія атакувала Україну 42 ударними дронами.
Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (і безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.
Атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію біля Самари – одне з найбільших підприємств РФ у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.
Агенція Reuters стверджує, що радники глав держав обговорюють потенційну зустріч президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіня восени цього року.
Американсько-китайські перемовини можуть відбутися у Пекіні 3 вересня, коли у столиці Піднебесної будуть офіційно відзначати 80-річчя з дня завершення Другої світової війни. Формат може бути розширений до тристороннього, адже свою участь у заходах в цей день вже підтвердили у Кремлі. Ймовірно, в разі згоди Трампа, до нього й Сі доєднається Путін.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося!