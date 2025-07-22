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Головне за ніч та ранок вівторка, 22 липня: обстріл Одеси, удар по Краматорську, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атака на Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.

Головне за ніч та ранок вівторка, 22 липня: обстріл Одеси, удар по Краматорську, майже 180 боєзіткнень
Краматорськ, 22 липня 2025-го
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

У ніч на 22 липня російські війська у Краматорську Донецької області поцілили у житловий будинок та вбили дитину, хлопчика 2015 року народження.

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За оновленими даними, поранені 8 людей.

Як повідомили у Краматорській міськраді, росіяни вночі з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК, завдали авіаудару по багатоповерхівці міста.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки та дитячий садок.

У ніч на 22 липня росіяни завдали удару по Одесі "шахедами".

Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Станом на 6 ранку, за попередніми даними, було відомо про одну постраждалу людину, розповіли в ДСНС. "Унаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боїв, з них близько третини (57) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 044 250 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Сумах росіяни обстріляли житловий район. Поранені троє людей.

Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Росія атакувала Україну 42 ударними дронами.

Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (і безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.

Атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію біля Самари – одне з найбільших підприємств РФ у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Агенція Reuters стверджує, що радники глав держав обговорюють потенційну зустріч президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіня восени цього року.

Американсько-китайські перемовини можуть відбутися у Пекіні 3 вересня, коли у столиці Піднебесної будуть офіційно відзначати 80-річчя з дня завершення Другої світової війни. Формат може бути розширений до тристороннього, адже свою участь у заходах в цей день вже підтвердили у Кремлі. Ймовірно, в разі згоди Трампа, до нього й Сі доєднається Путін.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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