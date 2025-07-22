Головне за ніч та ранок вівторка, 22 липня: обстріл Одеси, удар по Краматорську, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атака на Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.

У ніч на 22 липня російські війська у Краматорську Донецької області поцілили у житловий будинок та вбили дитину, хлопчика 2015 року народження.

За оновленими даними, поранені 8 людей.

Як повідомили у Краматорській міськраді, росіяни вночі з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК, завдали авіаудару по багатоповерхівці міста.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки та дитячий садок.

У ніч на 22 липня росіяни завдали удару по Одесі "шахедами".

Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Станом на 6 ранку, за попередніми даними, було відомо про одну постраждалу людину, розповіли в ДСНС. "Унаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 боїв, з них близько третини (57) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 044 250 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Сумах росіяни обстріляли житловий район. Поранені троє людей.

Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Росія атакувала Україну 42 ударними дронами.

Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (і безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.

Атаковано Новокуйбишевську нафтохімічну компанію біля Самари – одне з найбільших підприємств РФ у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Агенція Reuters стверджує, що радники глав держав обговорюють потенційну зустріч президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіня восени цього року.

Американсько-китайські перемовини можуть відбутися у Пекіні 3 вересня, коли у столиці Піднебесної будуть офіційно відзначати 80-річчя з дня завершення Другої світової війни. Формат може бути розширений до тристороннього, адже свою участь у заходах в цей день вже підтвердили у Кремлі. Ймовірно, в разі згоди Трампа, до нього й Сі доєднається Путін.

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