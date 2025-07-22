НАБУ повідомило про завершення слідства у справі вимагання $300 тисяч співробітником СБУ

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди, передає пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.