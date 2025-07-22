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НАБУ і САП заявили, що правки до законопроєкту 12414 “фактично знищують їхню незалежність”

Сьогодні Рада буде розглядати у другому читанні цей законопроєкт разом із правками.

НАБУ і САП заявили, що правки до законопроєкту 12414 “фактично знищують їхню незалежність”
Фото: Lb.ua

Парламент готується до другого читання законопроєкту №12414, до якого в останній момент внесено правки, що фактично знищують незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та фактично  підпорядковують діяльність Генеральному прокурору. Про це йдеться в офіційній заяві НАБУ і САП.

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Зокрема, законопроєкт передбачає, що:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

НАБУ зазначає, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

“Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні”, – йдеться в заяві НАБУ та САП.

Скандал навколо НАБУ та САП

Правки до законопроєкту були внесені наступного дня після масштабних обшуків у співробітників НАБУ та позапланової перевірки САП щодо дотримання правил роботи з державною таємницею. Напередодні СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про проведення слідчих дій стосовно працівників НАБУ.

За даними самого Бюро, одночасно провели понад 70 обшуків у 15 колег, частина з яких стосувалася справ про ДТП 2021 і 2023 років, про які вже були поінформовані відповідні органи.

Деякі провадження стосуються ймовірної співпраці детективів з Росією, зокрема, за ймовірного посередництва нардепа від ОПЗЖ Христенка

Посли країн «Великої сімки» висловили серйозне занепокоєння з приводу цих подій. Водночас у Transparency International Україна побачили в них спробу влади посилити контроль над незалежними антикорупційними органами.
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