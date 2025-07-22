Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаПраво

СБУ заявила про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом у НАБУ

Під час обшуків у контактів нардепа ОПЗЖ виявили матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів Бюро.

СБУ заявила про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом у НАБУ
Виявлені документи
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як зазначили у пресслужбі СБУ, під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ і який отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зараз в будинку мешкають його близькі родичі.

Спецслужба повідомила, що вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.

"Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф. Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався", – зазначили у СБУ. 

Вчора, 21 липня, нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його ще за президентства Януковича. Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).

"За матеріалами справи, Федор Христенко перебуває у тісних стосунках з представниками керівництва НАБУ. У тому числі з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала вчора за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами", – йдеться у повідомленні. 

Там також зазначено, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим. І, за даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Федора Христенка.

  • Антикорупційний вотчдог Transparency International Ukraine оприлюднив заяву з приводу понеділкових обшуків ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора у співробітників Національного антикорбюро і в Спеціалізованій антикорпрокуратурі.
  • Організація вбачає в цьому сигнал про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів, отримати інформацію силовими методами та вплинути на розслідування. 

Передісторія

  • Вранці 21 липня джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.
  • Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.
  • Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.
  • У ОГП згодом додали, що інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. А підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. 
  • В НАБУ заперечили зв'язок між виїздом детективів і Боголюбовим. 
  • Окрім того, СБУ заявила про викриття в роботі на Росію співробітника “елітного” відділу НАБУ – Д2. Служба заявила про викриття "крота" ФСБ у лавах підрозділу НАБУ. Його нібито курував ексзаступник керівника охорони Віктора Януковича. 
  • У НАБУ заявляють, що інформація стосовно можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року. Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. 
  • Загалом у НАБУ повідомили, що з обшуками без судових рішень прийшли до 15 їхніх співробітників. А В САП розповіли, що СБУ взялася перевіряти те, як у неї дотримуються доступу до державної таємниці. Прокуратура і НАБУ висловили застереження, що слідчі можуть отримати інформацію про заплановані спецоперації і розслідування. В СБУ відповіли, що це не так.
  • Згодом з’ясувалося, що підозри оголосили за ДТП. У ДБР заявили, що підозрюють трьох працівників НАБУ в скоєнні трьох аварій із потерпілими. Двох з них вони хочуть утримувати під вартою і клопотатимуть про це до суду. ДБР не уточнило, коли були скоєні ці ДТП. З’ясувалося, що це аварії 2021 і 2023 років, і відповідні органи про них знали – так повідомили в НАБУ.
  • З критикою того, що відбувається довкола НАБУ, уже виступили посли Group of 7. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies