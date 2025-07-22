СБУ заявила про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом у НАБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.
Як зазначили у пресслужбі СБУ, під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ і який отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зараз в будинку мешкають його близькі родичі.
Спецслужба повідомила, що вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.
"Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф. Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався", – зазначили у СБУ.
Вчора, 21 липня, нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.
За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його ще за президентства Януковича. Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).
"За матеріалами справи, Федор Христенко перебуває у тісних стосунках з представниками керівництва НАБУ. У тому числі з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала вчора за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами", – йдеться у повідомленні.
Там також зазначено, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим. І, за даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Федора Христенка.
- Антикорупційний вотчдог Transparency International Ukraine оприлюднив заяву з приводу понеділкових обшуків ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора у співробітників Національного антикорбюро і в Спеціалізованій антикорпрокуратурі.
- Організація вбачає в цьому сигнал про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів, отримати інформацію силовими методами та вплинути на розслідування.
Передісторія
- Вранці 21 липня джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.
- Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.
- Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.
- У ОГП згодом додали, що інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. А підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову.
- В НАБУ заперечили зв'язок між виїздом детективів і Боголюбовим.
- Окрім того, СБУ заявила про викриття в роботі на Росію співробітника “елітного” відділу НАБУ – Д2. Служба заявила про викриття "крота" ФСБ у лавах підрозділу НАБУ. Його нібито курував ексзаступник керівника охорони Віктора Януковича.
- У НАБУ заявляють, що інформація стосовно можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року. Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено.
- Загалом у НАБУ повідомили, що з обшуками без судових рішень прийшли до 15 їхніх співробітників. А В САП розповіли, що СБУ взялася перевіряти те, як у неї дотримуються доступу до державної таємниці. Прокуратура і НАБУ висловили застереження, що слідчі можуть отримати інформацію про заплановані спецоперації і розслідування. В СБУ відповіли, що це не так.
- Згодом з’ясувалося, що підозри оголосили за ДТП. У ДБР заявили, що підозрюють трьох працівників НАБУ в скоєнні трьох аварій із потерпілими. Двох з них вони хочуть утримувати під вартою і клопотатимуть про це до суду. ДБР не уточнило, коли були скоєні ці ДТП. З’ясувалося, що це аварії 2021 і 2023 років, і відповідні органи про них знали – так повідомили в НАБУ.
- З критикою того, що відбувається довкола НАБУ, уже виступили посли Group of 7.