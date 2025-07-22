СБУ заявила про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом у НАБУ

Під час обшуків у контактів нардепа ОПЗЖ виявили матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів Бюро.

Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.

Як зазначили у пресслужбі СБУ, під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ і який отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зараз в будинку мешкають його близькі родичі.

Спецслужба повідомила, що вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.

"Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф. Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався", – зазначили у СБУ.

Вчора, 21 липня, нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його ще за президентства Януковича. Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).

"За матеріалами справи, Федор Христенко перебуває у тісних стосунках з представниками керівництва НАБУ. У тому числі з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала вчора за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами", – йдеться у повідомленні.

Там також зазначено, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим. І, за даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Федора Христенка.

Антикорупційний вотчдог Transparency International Ukraine оприлюднив заяву з приводу понеділкових обшуків ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора у співробітників Національного антикорбюро і в Спеціалізованій антикорпрокуратурі.

Організація вбачає в цьому сигнал про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів, отримати інформацію силовими методами та вплинути на розслідування.

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