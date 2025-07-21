Керівника обласного управління Держгеокадастру підозрюють у незаконній роздачі землі на 2 млн грн

У 2020–2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Головному управлінню Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень.

Слідчі встановили, що у 2020–2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.

Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, зокрема в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство. Проте, вона належала територіальним громадам, а отже її не могли роздати без погодження з ними.

Всі документи оформлювались у максимально стислий термін. Посадовець особисто контролював цей процес і давав вказівки пришвидшити розгляд заяв, пов’язаних із конкретними замовниками.

ДБР також перевіряє можливу корупційну складову ‒ слідство вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто можливо був причетний до оборудки.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.