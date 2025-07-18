ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям двох РТЦК Києва через побиття до смерті мобілізованого

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського РТЦК та СП та солдату Шевченківського РТЦК та СП Києва.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що в травні співробітники ТЦК перевозили мобілізованих громадян з навчальних центрів до Києва, зокрема киянина, який мав проблеми зі здоров’ям та почав сперечатися з працівниками ТЦК та порушувати спокій в автобусі.

“Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити”, - повідомили в ДБР.

В Києві постраждалого винесли з автобуса на плац, де констатували його смерть.

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

В ДБР наголосили, що обидва фігуранти перебувають під вартою, а вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу.