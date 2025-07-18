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ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям двох РТЦК Києва через побиття до смерті мобілізованого

Солдат Шевченківського ТЦК побив мобілізованого, а заступник начальника Подільського ТЦК не припинив побиття.

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям двох РТЦК Києва через побиття до смерті мобілізованого
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського РТЦК та СП та солдату Шевченківського РТЦК та СП Києва. 

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що в травні співробітники ТЦК перевозили мобілізованих громадян з навчальних центрів до Києва, зокрема киянина, який мав проблеми зі здоров’ям та почав сперечатися з працівниками ТЦК та порушувати спокій в автобусі.

“Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити”, - повідомили в ДБР.

В Києві постраждалого винесли з автобуса на плац, де констатували його смерть.

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

В ДБР наголосили, що обидва фігуранти перебувають під вартою, а вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу.
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