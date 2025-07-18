Від початку 2025 року втрати РФ щодоби складають 1251 військового.

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.

Про це розповідає Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, він оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

"З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово. Боротьба триває! Слава Україні", ідеться у повідомленні під відео.