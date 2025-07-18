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Сирський: РФ щодобово втрачає понад 1250 військовослужбовців

Від початку 2025 року втрати РФ щодоби складають 1251 військового.

Сирський: РФ щодобово втрачає понад 1250 військовослужбовців
Фото: скріншот з відео

Бойові втрати російських військ на війні проти України кожного дня становлять близько 1251 особи.

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Про це розповідає Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, він оприлюднив відео бойової роботи українських підрозділів.

"З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово. Боротьба триває! Слава Україні", ідеться у повідомленні під відео.

  • Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 окупантів, 3 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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