У Харкові судитимуть чоловіка за підпал військового авто на замовлення росіян

Перед судом постане житель Харкова, якого звинувачують у підпалі автомобіля українських військових на замовлення РФ.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За версією слідства, у ніч на 24 квітня цього року підозрюваний підпалив Honda Ridgeline, який перебував на балансі військової частини. Машину використовував український військовослужбовець. Внаслідок підпалу авто було повністю знищене.
Прокуратура зазначила, що зловмисник діяв за завданням окупантів, яке отримав через Telegram. За підпал вороги обіцяли гроші. Канал, ймовірно, контролюється спецслужбами РФ і використовується для координації диверсій та збору розвідданих, додали у прокуратурі.
Зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.
- Нещодавно Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох агентів ФСБ, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Зловмисники "полювали" на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.
- У червні затримали ще п’ятьох паліїв, які працювали на Росію і виконували ворожі завдання у різних регіонах України.