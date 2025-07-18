У Харкові судитимуть чоловіка за підпал військового авто на замовлення росіян

Зловмисникові загрожує до 10 років ув’язнення.

Перед судом постане житель Харкова, якого звинувачують у підпалі автомобіля українських військових на замовлення РФ.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За версією слідства, у ніч на 24 квітня цього року підозрюваний підпалив Honda Ridgeline, який перебував на балансі військової частини. Машину використовував український військовослужбовець. Внаслідок підпалу авто було повністю знищене.

Прокуратура зазначила, що зловмисник діяв за завданням окупантів, яке отримав через Telegram. За підпал вороги обіцяли гроші. Канал, ймовірно, контролюється спецслужбами РФ і використовується для координації диверсій та збору розвідданих, додали у прокуратурі.

Зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.