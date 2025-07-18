Ексначальника податкової на Тернопільщині судитимуть щодо недостовірного декларування на 23,4 млн грн

Обвинувачений не вказав інформацію про два житлові будинки неподалік Тернополя площею 290,6 кв м та 64,6 кв м та земельні ділянки.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, який вніс недостовірні відомості до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки, як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Недостовірні відомості становлять понад 23,4 млн гривень.

За результатами перевірки НАЗК, у декларації колишнього посадовця за 2022 рік виявили недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік — на понад 9,7 млн грн.

Обвинувачений не вказав інформацію про два житлові будинки неподалік Тернополя площею 290,6 кв м та 64,6 кв м, власницею яких є його мати, але в яких він із родиною фактично проживав, та земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти.