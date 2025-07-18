Зокрема знищено великий обсяг баз даних. Також встановлено софт, який надалі буде знищувати дані інформаційної системи "Газпрому".

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони 17 липня здійснив ураження мережевої інфраструктури ПАТ "Газпром", який бере безпосередню участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, повідомили LB.ua джерела у розвідці.

Внаслідок кіберудару було завдано суттєвих збитків мережевій інфраструктурі російського газового монополіста, зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

За інформацією співрозмовника в ГУР, за результатами операції було відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" системних адміністраторів (близько 20000 сисадмінів), встановлено програмне забезпечення на сервери “Газпрому”, яке надалі буде знищувати дані інформаційної системи "Газпрому".

Крім того, було знищено:

резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому»;

бази даних біля 390 дочірніх компаній «Газпрому» та його філіалів в тому числі “Газпром Тепло Енерго”, “Газпром Обл Енерго”, “Газпром Енергозбит“ та сотні інших;

дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) «Газпрому» та дочірніх компаній;

дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);

бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA відповідальних за керування технічною інфраструктурою;

операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

«Деградація російських інформаційних систем до часів технологічного середньовіччя триває. Користуючись нагодою, вітаємо російських «кіберфахівців» з черговим «здобутком» і радимо поступово замінювати мишки та клавіатури на молотки та обценьки в якості основних інструментів праці», - зазначив співрозмовник з української розвідки.

Нагадаємо, декілька днів тому кіберактивісти паралізували роботу одного з найбільших підприємств-виробників БПЛА на території Росії. Усю інформацію на серверах компанії “Гаскар Интеграция” знищено, включно із резервними копіями. Серед викрадених даних – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.