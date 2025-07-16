Рада підтримала за основу звільнення оборонних підприємств Defence City від низки податків до 2036 року

Окрім пільг, законопроєкт передбачає захист інформації про підприємства з цього переліку.

Народні депутати підтримали пакет законопроєктів про Defence City, передає судово-юридична газета.

Так, 16 липня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 13420 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Також прийняті у першому читанні законопроєкти 13421 та 13422, які передбачають супровідні зміни до Митного і Бюджетного кодексів.

Запроваджений законопроєктом Перелік підприємств ОПК стане інструментом для захисту інформації про такі підприємства, надання податкових пільг, спрощення експортного контролю, надання підтримки для релокації підприємств шляхом створення необхідної інфраструктури за рахунок сплаченого податку на доходи фізосіб тощо.

Передбачається внести зміни до Податкового кодексу шляхом надання податкових пільг до 1 січня 2036 року для платників податків, включених Міноборони до Переліку Defence City, а саме:

звільнення від податку на прибуток підприємств за умови реінвестування прибутку протягом наступного року (на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій тощо) та без права виплати дивідендів (крім дивідендів на користь держави);

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

звільнення від екологічного податку.

При цьому у разі виключення з Переліку внаслідок порушення умов перебування у ньому, платник повинен буде нарахувати та сплатити податкові зобов’язання та штрафні санкції у повному обсязі за весь період.