Затримані діяли окремо один від одного та мали різних кураторів від ФСБ.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та знешкодила ще одну агентурну мережу ФСБ на Донеччині.

Як зазначає СБУ, троє зловмисників збирали дані про оборонні лінії ЗСУ у прифронтових районах, зокрема геолокації опорних пунктів та позицій української артилерії, яка стримує ворога на Краматорському напрямку.

Крім того, агенти намагалися з’ясувати «запасні» маршрути руху української бронетехніки та логістику постачання боєприпасів. За даними слідства, російська сторона планувала використати ці відомості для організації нових спроб прориву оборони на сході.

Затримані діяли окремо один від одного та мали різних кураторів від ФСБ. Двоє з них – безробітні з Костянтинівки, які фіксували переміщення українських військ, а третій – 45-річний мешканець Слов’янська, що шпигував за укріпрайонами та військовими складами.

Для передачі інформації вони фотографували об’єкти та наносили координати на гугл-карти, після чого надсилали дані російським спецслужбам.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ). Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.