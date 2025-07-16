Головне за ніч та ранок середи, 16 липня: атаки на Кривий Ріг та Вінницю, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 16 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ)., Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – "шахеди").

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння уламків - на 2 локаціях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 боєзіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 60 ворожих штурмів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 037 460 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 липня армія Росії вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У місті виникли пожежі й масштабні знеструмлення.

Також вибухи пролунали у Дніпровському та Синельниківському районах області.

Міський голова Вілкул назвав атаку безпрецедентною: росіяни одночасно використали ракету і 28 БпЛА. Зруйновано промислове підприємство. Його персонал був у сховищах. “Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя. Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація”, – написав Вілкул після 3 ранку.

Російська армія вночі атакувала Вінницю та Вінницьку область. Станом на 8:45 відомо про вісьмох потерпілих, з них принаймні п'ятеро – з важкими та середніми опіками, повідомили в ДСНС.

Росіяни влучили по об'єктах промислової інфраструктури, внаслідок чого там спалахнули пожежі.

Ворог вранці обстріляв з артилерії Нікополь, загинула жінка.

Ще 5 людей постраждали.

Цієї ночі від російських атак постраждала і Одеська область: в Ізмаїльському районі пошкоджена інфраструктура.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.

"Їх вже відправляють. Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх поповнює. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повне відшкодування. В деяких випадках ми отримаємо компенсацію безпосередньо від країн ЄС... Ми завжди отримуємо наші гроші назад в повному обсязі", – сказав Трамп.

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