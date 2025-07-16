НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаПолітика

У Раді відбулася штовханина між нардепами Гончаренком і Гетманцевим. Трибуну блокували

Суперечка виникла через спробу додати поправку про мито на ввезення ріпаку і сої до законопроєкту про промислове забруднення. 

У Раді відбулася штовханина між нардепами Гончаренком і Гетманцевим. Трибуну блокували
У Раді відбулася штовханина між нардепами
Фото: скриншот

У Верховній Раді під час засідання 16 липня фракція "Європейської солідарності" заблокувала трибуну, а між її нардепом Олексієм Гончаренком і головою податкового комітету Данилом Гетманцевим відбулася штовханина. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Предметом суперечки став розгляд поправок до законопроєкту про контроль промислового забруднення. До тексту законопроєкту пропонували додати поправку про мито на ввезення сої та ріпаку, що, на думку депутатів, матиме негативні наслідки для аграріїв. 

"Депутати впевнені, що через деякі речі у цьому ЗП (законопроєкті. – Ред.) намагаються знищити/зачистити малий та середній бізнес в аграрному секторі. Сам ЗП13157 дійсно дуже важливий, але відверто кажучи такого спротиву від багатьох колег щодо цього ЗП я давно не памʼятаю", – прокоментував депутат Олександр Федієнко. 

Після цього конфлікту сталася ще одна штовханина – теж за участі Гончаренка, який вимагав знову заблокувати трибуну. 

"Пішов звідси, це не твоя трибуна!" – кричав він колезі.

Сьогодні вдень нардепи повинні відправити у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Розгляд цього питання був запланований після розгляду поточних проєктів законів. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies