Суперечка виникла через спробу додати поправку про мито на ввезення ріпаку і сої до законопроєкту про промислове забруднення.

У Верховній Раді під час засідання 16 липня фракція "Європейської солідарності" заблокувала трибуну, а між її нардепом Олексієм Гончаренком і головою податкового комітету Данилом Гетманцевим відбулася штовханина.

Предметом суперечки став розгляд поправок до законопроєкту про контроль промислового забруднення. До тексту законопроєкту пропонували додати поправку про мито на ввезення сої та ріпаку, що, на думку депутатів, матиме негативні наслідки для аграріїв.

"Депутати впевнені, що через деякі речі у цьому ЗП (законопроєкті. – Ред.) намагаються знищити/зачистити малий та середній бізнес в аграрному секторі. Сам ЗП13157 дійсно дуже важливий, але відверто кажучи такого спротиву від багатьох колег щодо цього ЗП я давно не памʼятаю", – прокоментував депутат Олександр Федієнко.

Після цього конфлікту сталася ще одна штовханина – теж за участі Гончаренка, який вимагав знову заблокувати трибуну.

"Пішов звідси, це не твоя трибуна!" – кричав він колезі.

Сьогодні вдень нардепи повинні відправити у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Розгляд цього питання був запланований після розгляду поточних проєктів законів.