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Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра (оновлено)

Він очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років. 

Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра (оновлено)
Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Денис Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

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Світлину заяви він опублікував у Телеграм.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!", - написав Шмигаль.

Оновлено. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заява Шмигаля буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.

"Вдячний Денису Анатолійовичу за роки роботи на чолі Уряду у надзвичайно складний для нашої країни час – під час повномасштабного вторгнення, економічних і безпекових викликів. Ваша праця стала важливою частиною спільних зусиль держави у протидії агресії, підтримці економіки, соціального захисту людей і наближенні України до Європейського Союзу", -  написав Стефанчук у фейсбуці. 

Він побажав Шмигалю "успіхів у подальшій діяльності".

Заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні. 

  • Денис Шмигаль очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років. Він був призначений на посаду прем'єр-міністра у березні 2020 року, а до цього – був віцепрем'єром і керував Мінгромад і територій.
  • До приходу в Кабмін Шмигаль керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області та працював на керівних посадах у Львівській ОДА. 
  • 4 березня 2020 року він замінив на посаді першого прем'єр-міністра періоду президентства Володимира Зеленського – Олексія Гончарука
  • Чутки про відставку прем'єра лунали з року в рік. Однак цього разу заміну складу Кабміну все ж таки проведуть. Відставка голови уряду автоматично приводить до відставки усіх міністрів, хоча стаття 10 закону про воєнний стан забороняє припинення повноважень органів державної влади.
  • Учора президент повідомив, що хотів би бачити Дениса Шмигаля міністром оборони. 
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