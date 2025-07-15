Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра (оновлено)

Він очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років.

Денис Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

Світлину заяви він опублікував у Телеграм.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!", - написав Шмигаль.

Оновлено. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заява Шмигаля буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.

"Вдячний Денису Анатолійовичу за роки роботи на чолі Уряду у надзвичайно складний для нашої країни час – під час повномасштабного вторгнення, економічних і безпекових викликів. Ваша праця стала важливою частиною спільних зусиль держави у протидії агресії, підтримці економіки, соціального захисту людей і наближенні України до Європейського Союзу", - написав Стефанчук у фейсбуці.



Він побажав Шмигалю "успіхів у подальшій діяльності".

Заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.