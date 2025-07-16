Під час обшуків у помешканнях керівників фіктивних підприємств виявили паспорти рф, військову символіку рф та СРСР.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та начальнику електротехнічної служби однієї з військових частин Львівської області, а також цивільній особі, яка сприяла реалізації оборудки.

Фото: ДБР

Про це інформує ДБР.

Підозрювані організували закупівлю генераторів за завищеною ціною через фіктивні компанії.

Як відомо, цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства та працевлаштувала в цих фірмах громадян РФ на посади директора та бухгалтера. Таким способом вона закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові.

Фото: ДБР

Військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн гривень.

"Вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн гривень. Генератори були слабкої потужності, непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них – пошкоджені", – ідеться у повідомленні.

Також відомо, що військова частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож потреби у закупівлі обладнання – не було.

Під час обшуків у помешканнях номінальних керівників фіктивних підприємств виявлено: паспорти рф, військову символіку рф та СРСР, фінансову документацію, листування, чорнові записи щодо закупівлі генераторів, статутні документи з ознаками фіктивності.

Фото: ДБР

Командиру та начальнику електротехнічної служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану). Цивільній пособниці додатково інкримінується пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Військовослужбовців відсторонено від займаних посад.

Фото: ДБР

Триває встановлення всього кола причетних до оборудки, каналів розподілу отриманих коштів, а також підготовка нових повідомлень про підозру. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.