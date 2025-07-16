Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та начальнику електротехнічної служби однієї з військових частин Львівської області, а також цивільній особі, яка сприяла реалізації оборудки.
Про це інформує ДБР.
Підозрювані організували закупівлю генераторів за завищеною ціною через фіктивні компанії.
Як відомо, цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства та працевлаштувала в цих фірмах громадян РФ на посади директора та бухгалтера. Таким способом вона закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові.
Військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн гривень.
"Вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн гривень. Генератори були слабкої потужності, непридатні для експлуатації в польових умовах, а близько половини з них – пошкоджені", – ідеться у повідомленні.
Також відомо, що військова частина вже отримала потужні генератори від благодійників, тож потреби у закупівлі обладнання – не було.
Під час обшуків у помешканнях номінальних керівників фіктивних підприємств виявлено: паспорти рф, військову символіку рф та СРСР, фінансову документацію, листування, чорнові записи щодо закупівлі генераторів, статутні документи з ознаками фіктивності.
Командиру та начальнику електротехнічної служби повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану). Цивільній пособниці додатково інкримінується пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Військовослужбовців відсторонено від займаних посад.
Триває встановлення всього кола причетних до оборудки, каналів розподілу отриманих коштів, а також підготовка нових повідомлень про підозру. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.