​Нацполіція викрила масштабну фармацевтичну схему за участі українського олігарха Жеваго

Зловмисники організували виробництво та збут українських ліків на території Росії.

Національна поліція викрила масштабну фармацевтичну схему за участі українського олігарха, який організував виробництво та збут українських ліків на території Росії.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Головний фігурант - кінцевий бенефіціарний власник однієї з найбільших фармацевтичних корпорацій України та за сумісництвом колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради, який нині знаходиться під санкціями РНБО.

"Попри повномасштабну війну і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність на фармацевтичному ринку російської федерації, фактично спонсоруючи її бюджет. Саме він забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в РФ. Зокрема, - у військових шпиталях для лікування російських солдатів, медзакладах, що обслуговують силові структури РФф та так званих ЛДНР", - йдеться в повідомленні.

Нацполіція не називає прізвища, лише повідомляє, що бізнесмену 51рік, і він - уродженець РФ. Як уточнило агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Костянтина Жеваго.

До організованої злочинної організації увійшли керівник української фармацевтичної корпорації, фінансові менеджери, особи, відповідальні за експорт фармакопейних зразків, керівник російського представництва, посадовці підконтрольних медичних компаній двох країн та дистриб’ютори.

"Лідер, маючи повний контроль над структурою компаній, особисто визначав учасників злочинної групи, координував їхні дії та розподіляв між ними ролі", - зазначили в Нацполіції.

Організатор особисто контролював передачу прав і виробничих технологій українських компаній. Як наслідок, низка медичних препаратів торгових марок українських компаній стали офіційно зареєстрованими у Росії.

16 липня правоохоронці провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області. Зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також зі місцями мешкання причетних осіб. Вилучили документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.

Лідеру злочинної організації - українському олігарху - та вісьмом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору)

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.