Початок «дронової епохи». Як ми змінили уявлення про війну

Із 2022-го дрони з допоміжного, переважно розвідувального засобу перетворилися на основну ударну силу українського війська. Дрони без перебільшень трансформували війну: саме з їхнім використанням Сили оборони завдають противнику дві третини втрат.

Фото: Генштаб Війна з РФ

Сьогодні дрони забезпечують ряд критичних потреб: від FPV-ударів та дистанційного мінування до розвідки та евакуації поранених з поля бою.

Україна стала першою у світі державою, хто сформував Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі Збройних сил. Власне, це рішення було спрямоване на підвищення ефективності керування та адаптацію до сучасних вимог війни, зокрема щодо застосування повітряних, морських і наземних безпілотних апаратів.

Сили безпілотних систем сьогодні об'єднують військові підрозділи й окремі проєкти, що оперують дронами, під єдиним командуванням, що забезпечує уніфіковані підходи, координацію дій і системне використання безпілотних технологій у бойових операціях.

Наразі, як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, триває планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем, яка дає реальні результати на полі бою. Так, за повідомленням генерала Сирського, в травні цього року за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.

Противник вже копіює досвід Сил оборони України та масштабує свої безпілотні підрозділи: на початку червня 2025 року владімір путін заявив, що рф працює над створенням своїх військ безпілотних систем.

Попри це військово-політичне керівництво України робить все аби зберігати темпи розвитку безпілотної компоненти у війську та постійно підвищувати власні спроможності, щоб випереджати противника. Зокрема, держава працює над тим, щоб система постачання дронів була максимально ефективною, адже від цього залежать не лише військові успіхи. Кожен дрон означає знищення ворога і збережені життя наших військових.

У цьому контексті проривом стала програма децентралізованих закупівель дронів, започаткована президентом восени 2024-го. Командири підрозділів отримали можливість оперативно закуповувати необхідну техніку відповідно до потреб на фронті. Для цього вони отримують фіксовані щомісячні виплати: від 5 до 27 мільйонів гривень для різних типів підрозділів. Цю суму вивели шляхом опитування бригад щодо типових витрат на БпЛА, пояснював заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, який відповідає за втілення програми.

На виділені кошти підрозділи закуповують дрони «Мавік», FPV та бомбер-дрони, комплекси РЕБ і наземні роботизовані системи — тобто ключові «витратні» матеріали сучасної технологічної війни. Загалом протягом перших шести місяців після запуску програми було виділено близько 13 млрд грн, а до її реалізації залучені всі бойові підрозділи ЗСУ

Найкращий відгук про ефективність програми – збільшення кількості бойових уражень з листопада 2024-го до березня 2025-го на 40%. Хоча точно оцінити результативність програми складно через множинність факторів на фронті, вплив децентралізованої системи однозначно позитивний, а інтерес до українського підходу виявили в країнах ЄС та НАТО.

Надалі важливо модернізувати програму. Необхідно враховувати ще додаткові критерії, зокрема те, який результат дають різні підрозділи.

Це – лише початок «дронової епохи». Наш досвід вже вивчають у світі: російсько-українська війна показала, що безпілотні системи є критично важливим елементом обороноздатності сучасної армії.

Утім, технології постійно еволюціонують, і нам за жодних умов не можна втрачати першість. Натомість мусимо швидко реагувати, переосмислювати традиційні підходи та шукати креативні рішення.

Фахівці, які зможуть це робити, дуже потрібні і всередині війська. Якщо ви розглядаєте військову службу, варто не чекати на примусову мобілізацію, а самостійно обрати той підрозділ, у якому ви зможете ефективно застосувати свої знання та навички. Наприклад, серед передових підрозділів безпілотних систем – 59 окрема штурмова бригада “Степові Хижаки”. Дізнатися більше можна на сайті бригади.