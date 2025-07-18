Міноборони роз’яснило закон про виплати 15 млн грн сім’ям бійців, що загинули в полоні

Норма нового закону не стосується тих, хто добровільно здався у полон.

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в полоні під час дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Як повідомило Міністерство оборони закон №13168 вносить зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тепер документ чітко передбачає право на допомогу у разі загибелі в полоні незалежно від причини смерті. Водночас, як уточнили в Міноборони, ця норма не стосується тих, хто добровільно здався в полон.

Також закон збільшує з трьох місяців до одного року термін, упродовж якого можна отримати одноразову допомогу у випадку поранення, контузії, травми або хвороби, що призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Крім того, змінили підхід до розрахунку виплат при зміні групи інвалідності: тепер сума допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму на 1 січня року, коли встановлена нова група.