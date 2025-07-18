«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони роз’яснило закон про виплати 15 млн грн сім’ям бійців, що загинули в полоні

Норма нового закону не стосується тих, хто добровільно здався у полон.

Міноборони роз’яснило закон про виплати 15 млн грн сім’ям бійців, що загинули в полоні
гроші

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в полоні під час дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як повідомило Міністерство оборони закон №13168 вносить зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тепер документ чітко передбачає право на допомогу у разі загибелі в полоні незалежно від причини смерті. Водночас, як уточнили в Міноборони, ця норма не стосується тих, хто добровільно здався в полон.

Також закон збільшує з трьох місяців до одного року термін, упродовж якого можна отримати одноразову допомогу у випадку поранення, контузії, травми або хвороби, що призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Крім того, змінили підхід до розрахунку виплат при зміні групи інвалідності: тепер сума допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму на 1 січня року, коли встановлена нова група.

  • Раніше повідомлялося, що у російському полоні наразі лишаються понад 800 військовослужбовців "Азову".
  • Проєкт Радіо Свободи “Схеми” встановив особу лікаря у колонії №10 у Мордовії у Росії, який принижував, катував та не надавав медичну допомогу українським військовополоненим. Це в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies