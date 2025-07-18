Росіяни вдарили по Богодухівській громаді Харківщини, виникли масштабні пожежі

Російська армія атакувала дронами Богодухівську громаду на Харківщині. Унаслідок обстрілів виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог обстріляв територію Богодухівської громади. Попередньо, армія РФ завдала удару чотирма БпЛА типу "Герань-2". Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – ідеться у повідомленні.

У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних, одну пожежу вже ліквідували.