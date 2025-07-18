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Росіяни вдарили по Богодухівській громаді Харківщини, виникли масштабні пожежі

Без постраждалих.

Росіяни вдарили по Богодухівській громаді Харківщини, виникли масштабні пожежі
Наслідки російської атаки
Фото: Харівська ОВА

Російська армія атакувала дронами Богодухівську громаду на Харківщині. Унаслідок обстрілів виникли пожежі.

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог обстріляв територію Богодухівської громади. Попередньо, армія РФ завдала удару чотирма БпЛА типу "Герань-2". Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – ідеться у повідомленні.

У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних, одну пожежу вже ліквідували.
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