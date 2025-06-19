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У російському полоні досі перебувають понад 800 бійців "Азову"

Делегації військовослужбовців "Азову" регулярно зустрічаються з парламентарями, дипломатами та правозахисниками Великої Британії, Німеччини, ЄС.

У російському полоні досі перебувають понад 800 бійців "Азову"
Ілюстративне фото
Фото: Анатолій Сірик

В російському полоні наразі лишаються понад 800 військовослужбовців "Азову".

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Але вони не самі. Ми боремось за них. "Азов" діє. Системно, щодня працює на всіх рівнях, аби пришвидшити повернення наших полонених. Кожен боєць "Азову" розуміє: полонений окупант – це шанс повернути свого побратима. Лише на Торецькому напрямку за кілька місяців бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в полон десятки окупантів. У січні 2025 року – 23 російських військових. У березні – ще 20. Нещодавно – ще 8. Робота триває. Це – наш обмінний фонд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегації військовослужбовців "Азову" регулярно зустрічаються з парламентарями, дипломатами та правозахисниками Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу.

"Ті, хто повернувся з полону, свідчать особисто: на засіданні Ради Безпеки ООН, у штаб-квартирі НАТО, в парламенті Великої Британії та у Бундестазі, і навіть на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю. Говорять від імені тих, хто не може. Про катування, знущання, тортури. Про життя між допитами", - повідомили в "Азові".

Крім того, "Азов" разом з Асоціацією також запустили проєкт moscowconvention.com, який наочно демонструє порушення РФ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Днями, спільно з Відділенням міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов", було представлено сайт russian-inferno.com – платформу, що документує свідчення про умови утримання наших полонених у російських тюрмах. Проходить систематична робота над залученням лідерів думок та соціально відповідального бізнесу для підтримки гласності проблеми. Постійно реалізуються різноманітні культурні колаборації та випуск тематичного мерчу.

"Ми не зупинимось, поки всі наші не повернуться додому", - наголосили в "Азові".
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