Росіяни знову атакували Дніпропетровщину: є жертви, пошкоджені навчальний заклад та адмінбудівлі

За уточненою інформацією, у Кам'янському постраждали 12 цивільних.

Російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули дві людини, ще 12 поранені. Відомо про пошкодження.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кам’янському районі, за уточненою інформацією, відомо про 12 постраждалих. Двоє людей загинули.

Фото: Сергій Лисак

Через російські обстріли понівечені кілька адмінбудівель, школа, 5 приватних будинків, господарська споруда, 4 магазини, інфраструктура. 9 машин пошкоджені, 4 – знищені.

Також під атакою російських дронів опинився Павлоградський район. Там поранень зазнав чоловік. Відомо про пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.

На Нікопольський район окупанти спрямували безпілотники, били з артилерії. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Побиті 5 приватних осель, господарська споруда, гараж і авто. Зачепило лінії електропередач та газогін.

По Межівській громаді Синельниківського району противник влучив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок. Вогонь загасили.