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Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного херсонця (доповнено)

64-річний чоловік зазнав численних травм.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного херсонця (доповнено)
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти атакували з дрона 64-річного жителя Херсона. Унаслідок атаки чоловік зазнав травм.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з дрона жителя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки дістав 64-річний чоловік", – ідеться у повідомленні. 

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Медики його дообстежують.

Також через російську атаку постраждала також 47-річна херсонка. В жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. 
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