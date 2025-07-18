Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного херсонця (доповнено)

Російські окупанти атакували з дрона 64-річного жителя Херсона. Унаслідок атаки чоловік зазнав травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з дрона жителя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА мінно-вибухову травму та уламкове поранення руки дістав 64-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Медики його дообстежують.

Також через російську атаку постраждала також 47-річна херсонка. В жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.