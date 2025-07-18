​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 823 цілі росіян

Впродовж доби 17-18 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 823 цілі окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 183 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
- 61 одиницю автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.
Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 28 точок вильоту операторів БпЛА.
У липні знищено/уражено 13736 цілей, з яких 2841 – особовий склад ворога.