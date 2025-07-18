​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 823 цілі росіян

Зокрема, були уражені 22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.

Впродовж доби 17-18 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 823 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

183 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;

61 одиницю автомобільної техніки та 27 мотоциклів;

22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 28 точок вильоту операторів БпЛА.

У липні знищено/уражено 13736 цілей, з яких 2841 – особовий склад ворога.