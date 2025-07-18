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​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 823 цілі росіян

Зокрема, були уражені 22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 823 цілі росіян
Ілюстративне фото
Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Впродовж доби 17-18 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 823 цілі окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 183 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
  • 61 одиницю автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
  • 22 артилерійські системи та 9 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 24 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 28 точок вильоту операторів БпЛА.

У липні знищено/уражено 13736 цілей, з яких 2841 – особовий склад ворога.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 17-18 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 17-18 липня
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