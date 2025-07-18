Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Ішлося, зокрема, про захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині.

Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

За словами глави держави, ішлося, зокрема, про захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині.

«Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість. Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що головком і міністр оброни також обговорювали, які сили та засоби необхідні для «більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів».

«Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно», - запевнив Зеленський.