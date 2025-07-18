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Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Ішлося, зокрема, про захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині.

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

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За словами глави держави, ішлося, зокрема, про захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. 

«Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість. Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що головком і міністр оброни також обговорювали, які сили та засоби необхідні для «більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів». 

«Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно», - запевнив Зеленський.

  • Генштаб ЗСУ того ж дня повідомив, що на Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.
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