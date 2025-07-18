Суд арештував понад $35 мільйонів ексзаступника голови фракції "Партії регіонів", які той зберігав у Люксембурзі

Кошти та цінні папери, які підозрюваний зберігав у Люксембурзі, заарештовані.

Суд задовольний клопотання Офісу генпрокурора та ДБР і передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів), які належали колишньому народному депутату кількох скликань, у минулому – заступнику голови фракції "Партії регіонів" та очільнику Київської міської держадміністрації. Ймовірно, мова йде про Володимира Макеєнка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах кримінального провадження.

За даними слідства, ексдепутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

У ДБР нагадують, що у вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили про підозру Макеєнку в ухиленні від сплати податків.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.