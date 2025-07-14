Підозрюваним у вибуху на виробництві у Житомирській області обрали запобіжні заходи

П’ятьом підозрюваним у вибуху на виробничому підприємстві в Житомирському районі обрано запобіжні заходи. Четверо з них проведуть під вартою по два місяці, ще один буде під цілодобовим домашнім арештом.
Як повідомили у Житомирській облпрокуратурі, двом керівникам підприємств та трьом працівникам, яких підозрюють у порушенні правил поводження з вибухонебезпечними речовинами, що спричинило вибух на території виробничих приміщень у селі Березина Житомирського району обрано запобіжні заходи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України).
Чотирьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.
Одному суд призначив цілодобовий домашній арешт. Прокурор оскаржив це рішення в апеляції, вимагаючи теж тримання під вартою.
Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
- 2 липня на складі промислового підприємства в селі Березина Глибочицької громади стався вибух, унаслідок якого загинули двоє осіб, ще 83 – постраждали.Серед постраждалих восьмеро – це діти. Пошкоджено понад 100 домоволодінь, 3 автозаправні комплекси, близько 20 транспортних засобів.