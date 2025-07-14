Підозрюваним у вибуху на виробництві у Житомирській області обрали запобіжні заходи

Їх підозрюють у порушенні правил поводження з вибухонебезпечними речовинами.

П’ятьом підозрюваним у вибуху на виробничому підприємстві в Житомирському районі обрано запобіжні заходи. Четверо з них проведуть під вартою по два місяці, ще один буде під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомили у Житомирській облпрокуратурі, двом керівникам підприємств та трьом працівникам, яких підозрюють у порушенні правил поводження з вибухонебезпечними речовинами, що спричинило вибух на території виробничих приміщень у селі Березина Житомирського району обрано запобіжні заходи (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 267 КК України).

Чотирьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.

Одному суд призначив цілодобовий домашній арешт. Прокурор оскаржив це рішення в апеляції, вимагаючи теж тримання під вартою.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.