Суд залишив у силі запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду

До нього застосоване особисте зобов'язання до кінця липня.

Апеляційна палата ВАКС залишила у силі запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду.

Про це повідомла пресслужба АП ВАКС. Імені колишнього затупника голови ВГС не називають, але імовірно йдеться про Артура Ємельянова.

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2025 про застосування до колишнього заступника голови Вищого господарського суду запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання строком до 30.07.2025", – зазначено у повідомленні.

Колегія суддів апеляційну скаргу сторони обвинувачення залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 КК України в редакції від 05.04.2001 р.).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.